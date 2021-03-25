Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области в период с 15 по 21 марта выросло число пациентов с ОРВИ, которым лечение потребовалось в стационарных условиях. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотренадзора.

Так, 148 человек с симптомами ОРВИ были помещены в лечебные учреждения. Этот показатель по сравнению с предшествующей неделей вырос на 4,2%.

ИА REGNUM сообщало, что в начале марта в Ростовской области был обнаружен один заболевший гриппом B. Вирус найден у непривитого ребёнка, прибывшего из Занзибара.