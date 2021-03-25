Куала-Лумпур, , 15:05 — REGNUM В посольстве Индонезии в Куала-Лумпуре рассказали о 21 индонезийском рабочем-мигранте, которого задержали из-за отсутствия документов, сообщает Antara.

По обвинению в приеме на работу иностранцев без документов в Малайзии проверили два ресторана. Было проведено расследование в отношении 31 человека, в результате которого были задержаны 29 иностранцев в возрасте от 21 до 55 лет.

В Малайзии задержали одного гражданина Мьянмы, 10 мужчин и 11 женщин из Индонезии, а также семь граждан Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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