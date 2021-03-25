Ташкент, , 15:05 — REGNUM Правительство Узбекистана выделит 400 млрд сумов ($38 млн) на ремонт газовых и газораспределительных сетей. Об этом заявил министр энергетики республики Алишер Султанов на совещании под председательством узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева.

Министр отметил, что на выделенные средства планируется отремонтировать 958 км газовых сетей и 3232 газораспределительных пунктов. Кроме того, потребителям газа выделят 11 192 бытовых газовых баллона.

Султанов добавил, что в развитие сети магистральных газопроводов будет инвестировано $617 млн. По его словам, некоторые трубы построены еще в 1958 году. Их толщина порой достигает 1,5−2 мм.

«Поэтому мы не имеем возможности повысить давление и поставлять даже имеющийся газ», — сказал глава минэнерго. Он отметил, что до октября 2021 года будет заменено 455 км газовых труб.

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