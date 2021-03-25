Тбилиси, , 15:06 — REGNUM В парламенте Грузии не хватает 17 депутатов, чтобы собрать кворум, необходимый для проведения выборной реформы. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 25 марта заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили на брифинге.

В парламент на рассмотрение внесён законопроект, который предполагает снижение процентного барьера на парламентских выборах с 5% до 3%, а также ряд других нововведений по усилению роли оппозиции в парламенте.

Как отметил Папуашвили, если реформа будет проведена, то партии, которые на выборах 2020 года набрали менее 4% голосов смогут создать пять оппозиционных фракций в парламенте. Но для принятия этого законопроекта нужно собрать в законодательном органе конституционное большинство.

«Как известно, для таких изменений нужно 113 голосов членов парламента. Пока полномочия члена парламента осуществляют 96 депутатов. Соответственно, для осуществления этих изменений нужно, чтобы не менее 17 депутатов, находящихся вне парламента, разделили ответственность перед своими избирателями, страной и приняли участие в демократическом развитии страны», — сказал Папуашвили.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и регулярно проводят протестные акции. Депутатские мандаты получили только 90 членов «Грузинской мечты», а также шесть представителей партий «Европейские социалисты» и «Граждане».

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