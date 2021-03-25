Тамбов, , 15:02 — REGNUM В Тамбовской области 25 марта подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 860 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 423 пациента, в том числе 103 человека — за последние сутки. За весь период скончались 396 человек.