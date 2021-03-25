Казань, , 15:07 — REGNUM Ученики двух казанских поселков — Привольный и Вишневка своеобразно пытались привлечь внимание региональных властей к проблеме строительства новой школы. Соответствующий видеоролик опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, что несовершеннолетние стояли на коленях, а кто-то просто лежал на снегу, составляя при этом слово «школа». Республиканская прокуратура отреагировала на появившееся видео и намерена принять соответствующие меры. Слова старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, публикует «Татар-информ»: «Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции».

Примечательно, что в поселках действительно существует проблема с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.

На резонансное видео также отреагировала пресс-служба главы РТ и дала свои комментарии по этому поводу.

« Вопрос школы встал ещё неделю назад. Наши представители встречались с родителями этих детей, школу там будут строить. Понятное дело, что за три дня не построят. Поэтому там на данный момент будет организован транспорт, который будет возить и забирать этих детей в школу, в которой они учатся сейчас » — говорится в сообщении.

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