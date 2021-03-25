Москва, , 15:04 — REGNUM Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом уточняется, что обе выявленные в Индии мутации SARS-CoV-2 не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины «ЭпиВакКорона»

Отметим, 24 марта индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия сообщило, что в стране выявили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке.