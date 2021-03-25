Москва, , 14:59 — REGNUM В России достаточно рискованно вкладываться в развитие рынка растительного мяса из-за существующей в стране культуры потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал исследование, проведенное BCG и Blue Horizon Corporation, показавшее, что к 2035 году 95% всех традиционных блюд можно будет готовить с использованием растительного мяса.

Подсолнечное масло © ИА REGNUM

«На сегодняшний день в России нет каких-то серьезных барьеров на пути развития растительных заменителей натурального мяса, если только не пытаться фальсифицировать продукты, выдавая гороховую смесь за говядину, — сказал Мурзаев. — Но и вкладываться в развитие растительных субститутов достаточно рискованно из-за существующей культуры потребления. Поэтому выращиваемые в достаточно большом объеме бобовые культуры, которые являются основой для растительного мяса, либо потребляются на внутреннем рынке в обычном для себя состоянии, либо разными путями попадают в ту же Европу, где становятся сырьем для растительных котлет. А Россия остается страной мясоедов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Строганов заявил, что искусственное мясо очень дорого в производстве и стать дешевой альтернативой мясу животного происхождения просто не может.

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