Москва, , 15:01 — REGNUM К 2023 году посещаемость музеев Подмосковья планируется увеличить на 10%. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего финансирование 12 государственных музеев региона в 2021 году составит около 1 млрд рублей. Финансирование должно помочь увеличить учреждениям культуры свою посещаемость.

«Основными задачами для государственных музеев на 2021−2023 годы является увеличение посещаемости на 10%. Этот показатель будет достигнут новыми интерактивными программами, новыми выставками и фестивалями, новыми экспозициями, партнерскими программами», — отмечено в сообщении.

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