Владимир, , 14:58 — REGNUM Во Владимирской области 25 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 569 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 644 пациента, в том числе 71 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 988 человек.