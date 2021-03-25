Владимир, 25 марта 2021, 14:58 — REGNUM Во Владимирской области 25 марта подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»
Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 569 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 644 пациента, в том числе 71 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 988 человек.