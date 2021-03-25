Реж, Свердловская область, , 21:19 — REGNUM В городе Реже (Свердловская область) неизвестные похитили многодетного отца Саиднуриддина Р. и вывезли его на самолёте в Таджикистан, сообщила глава Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева корреспонденту ИА REGNUM.

Похищенный — житель Режа, которого ранее пытались лишить гражданства России. Основания для лишения гражданства было весьма странным. В МВД внезапно «вспомнили», что в 2005 году мужчина проживал не по адресу, указанном в документах на получение гражданства, а в другом месте. Это послужило основанием через 15 лет отменить решение о приёме мужчины в гражданство РФ.

Однако позже федеральный судья не согласился с полицейскими. «Признать незаконным заключение ГУ МВД по Свердловской области… об отмене решения ГУ МВД по СО от 1 февраля 2005 года о приеме в гражданство», — такой вердикт указан на сайте Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Решение суда от 18 февраля 2021 года должно было вступить в силу 1 апреля, уточняет правозащитница.

25 марта мужчина позвонил Лукашевой и сообщил о своём похищении. «Затолкали в самолет, лечу в Душанбе», — только и успел передать похищенный. Его сын уже обратился с заявлением в полицию и прокуратуру.

«Кто может выслать человека без паспорта и денег, без каких-то согласований с аэропортом?» — спрашивает Лукашева. Правозащитница предполагает, что давление на мужчину могло оказываться из-за экономических причин (похищенный ранее занимался бизнесом) или в результате бытового конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Екатеринбурга в Казахстан депортировали сына русских переселенцев Владислава Ф. Суд признал его виновным в нарушении режима пребывания на территории России и постановил выдворить мужчину с территории страны.

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