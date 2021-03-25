Москва, , 14:58 — REGNUM Культура и искусство являются ключевыми элементами воспитания нового поколения граждан. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Помогать воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учить их гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие», — заявил Путин.

«Гёте как-то сказал: мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать с начала. Это во многом справедливо, но приведу здесь слова нашего русского классика Толстого, который адресовал молодым такой наказ: бери готовое и или дальше. В этом сила человечества», — отметил он.

Через культуру и искусству новое поколение может увидеть, осознать и почувствовать достижения предшественников.

«Понять, что новаторство — это не отрицание прошлого, а его развитие», — подчеркнул президент.