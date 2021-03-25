Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM В Ростовской области растёт заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), однако показатель пока ниже эпидпорога. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По итогам недели с 15 по 21 марта на Дону зарегистрировано 14,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога более чем на 22%. При этом показатель заболеваемости по совокупному населению оказался выше уровня предшествующей недели на 10,2%.

В Ростову-на-Дону с симптомами ОРВИ к врачам обратились 5,4 тыс. человек, что ниже эпидпорога на 12%. Однако показатель заболеваемости также оказался выше уровня предшествующей недели на 6,6%.

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