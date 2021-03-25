Уфа, , 14:58 — REGNUM Очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве 20,9 тысяч доз поступила в Башкирию. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Согласно данным на 24 марта, всего в Башкирию поступило 130 942 дозы этой вакцины, при этом получили прививки 121 607 желающих, а завершили вакцинацию 81 939 человек. Прививки от COVID-19 в Башкирии делают в 131 пункте вакцинации.

Сотрудники министерства здравоохранения региона напоминают, что с 26 марта в торговых центрах городов Стерлитамак и Уфа планируется открыть четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM передавало слова заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова о том, что после вакцинации от COVID-19 маску жителям Башкирии необходимо носить.