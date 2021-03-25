Киев, , 14:56 — REGNUM Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора страны сегодня, 25 марта, проводят обыск в помещениях партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в раде нынешнего созыва), передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в заявлении политической силы по поводу обыска, формально действия правоохранителей связаны с общественным движением «Украинский выбор», но в здании, где проводится обыск, офиса указанной организации как такового нет, а находятся офис партии и приемные семи депутатов от ОПЗЖ, лидеров этой политической силы — в том числе главы политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича и Ильи Кивы.

«В суд за санкцией на обыск обратилось руководство офиса генерального прокурора, хотя руководству ОГП достоверно известно, что офиса «Украинского выбора» в этом здании как такового нет. В нем находятся приемные народных депутатов и офис партии, так что обыск является попыткой запугать оппозиционных политиков», — говорится в заявлении.

Оппозиция подчеркивает, что Зеленский и его окружение, вставшие на путь узурпации власти и политических репрессий, стремятся свести счеты с политическими оппонентами.

«Для этого власть идет на крайние меры — от введения антиконституционных санкций и незаконного закрытия каналов до фабрикации уголовных дел и фальсификации доказательств. Голословные обвинения оппозиции, санкции, обыски — это месть за нашу принципиальную позицию по отстаиванию интересов украинского народа. Власти, которая провалила борьбу с эпидемией, ценами и тарифами, не смогла обеспечить мир в Донбассе и вывести из нищеты украинские семьи, остается только давить и угрожать свои оппонентам», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что расценивают действия власти как политические репрессии.

«Попытки дискредитировать оппозиционное движение и дестабилизировать работу ведущей оппозиционной партии надуманными обвинениями обречены на провал. Несмотря на угрозы и попытки запугивания, мы будем бороться за интересы украинцев. Будем защищать нашу позицию в судах, отстаивать украинскую демократию и добиваться мира», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины закрыли три крупнейших оппозиционных телеканала страны, а также ввели санкции против лидера ОПЗЖ Медведчука и ряда лиц из его окружения. Сам Медведчук заявлял, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией — личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес — но подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить «беспредел команды Зеленского».