Тольятти, Самарская область, 25 марта 2021, 15:09 — REGNUM Рестайлинговая Lada Vesta была сфотографирована во время дорожных испытаний в Тольятти. Снимки с тестовой моделью размещены в группе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Обновлёная Lada Vesta
Обновлёная Lada Vesta
Avtograd news

Расстояние до машины было большим, однако «фотошпионам» удалось заснять часть салона модели. Несмотря на то, что передняя панель была прикрыта, можно с большой долей вероятностью говорить о том, что обновлённая Lada Vesta укомплектована именно вертикальным планшетом.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Lada Vesta FL получит новую мультимедиа с вертикальным тачскрином. Такое же решение установки дисплея имеет Captur.

На рынке рестайлинговая Lada Vesta появится в 2022 году.

Ранее стало известно, что в мае 2021 года АвтоВАЗ представит Lada Granta с модернизированным мотором от Lada Largus. Производительность восьмиклапанного «движка» равна 90 л. с.

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