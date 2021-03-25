Тольятти, Самарская область, 25 марта, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Рестайлинговая Lada Vesta была сфотографирована во время дорожных испытаний в Тольятти. Снимки с тестовой моделью размещены в группе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd news Обновлёная Lada Vesta

Расстояние до машины было большим, однако «фотошпионам» удалось заснять часть салона модели. Несмотря на то, что передняя панель была прикрыта, можно с большой долей вероятностью говорить о том, что обновлённая Lada Vesta укомплектована именно вертикальным планшетом.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Lada Vesta FL получит новую мультимедиа с вертикальным тачскрином. Такое же решение установки дисплея имеет Captur.

На рынке рестайлинговая Lada Vesta появится в 2022 году.

Ранее стало известно, что в мае 2021 года АвтоВАЗ представит Lada Granta с модернизированным мотором от Lada Largus. Производительность восьмиклапанного «движка» равна 90 л. с.

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