Курган, , 14:55 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом. Из них 21 зарегистрирован в Кургане, сообщает 25 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 42 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 25 марта выявлено 19 014 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 210 человек, скончались 346 пациентов с COVID-19.