Таллин, , 15:02 — REGNUM Въезд в Эстонию отныне закрыт для 118 сотрудников силовых структур Белоруссии, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в этой стране. Об этом глава эстонского МИД Ева-Мария Лийметс сообщила 25 марта в Twitter.

В чёрный список, уточнила она, включены 118 человек из правоохранительных и судебных органов «режима Лукашенко». Такое решение принято в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим «День воли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, что три прибалтийские страны согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против властей Белоруссии.

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