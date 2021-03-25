Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве США не знают, когда будет назначен новый посол страны на Украине. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент 25 марта в интервью «Голосу Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Государственный департамент полностью доверяет нашей временной поверенной в делах США и поддерживает её», — сказал чиновник.

Он добавил, что понимает стремление иностранных государств сотрудничать с послами, полностью утверждёнными правительством США.

«Мы надеемся, что администрация Джо Байдена назначит компетентное лицо, а затем Сенат подтвердит кандидатуру. Мы с нетерпением ждём, когда посол США вернётся в Киев», — подчеркнул Кент.

Отметим, временной поверенной в делах США на Украине в данный момент является Кристина Квин.

Напомним, ранее Джордж Кент заявил, что президент США Джозеф Байден не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку звонок должен быть подкреплён какими-то действиями.

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