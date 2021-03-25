Вашингтон, 25 марта 2021, 15:02 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве США не знают, когда будет назначен новый посол страны на Украине. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент 25 марта в интервью «Голосу Америки» (СМИ-иностранный агент).
Он добавил, что понимает стремление иностранных государств сотрудничать с послами, полностью утверждёнными правительством США.
Отметим, временной поверенной в делах США на Украине в данный момент является Кристина Квин.
Напомним, ранее Джордж Кент заявил, что президент США Джозеф Байден не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку звонок должен быть подкреплён какими-то действиями.
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