Михайловский район, Волгоградская область, , 14:55 — REGNUM Шесть детей в возрасте от трёх до 11 лет госпитализированы в областную детскую клиническую больницу из села Сидоры Михайловского района Волгоградской области. Предварительно у них диагностирована вирусная инфекция неясной этиологии.

За состоянием детей круглосуточно следят медики, их состояние стабильное, уточнили в администрации региона. Накануне машинами скорой помощи в инфекционное отделение областной больницы были доставлены три ребёнка, утром 25 марта госпитализированы ещё трое детей, воспитывающихся в одной семье, сообщает издание «В1.ру.»

Санитарно-эпидемиологическое расследование начали специалисты регионального Роспотребнадзора, в село также выехали представители профильных комитетов администрации Волгоградской области. Проверку начали и в прокуратуре региона.