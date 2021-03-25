Москва, , 14:53 — REGNUM Дальневосточные рубежи России прикрыты современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 25 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он напомнил, что с декабря 2020 года на Курильских островах размещены комплексы С-300В4, на Сахалине — комплексы С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Шойгу отметил, что это вооружение обеспечивает надежное прикрытие границы от Чукотского до Японского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят угрозы от этих пусков.

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