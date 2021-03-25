Москва, 25 марта, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Ведутся активные переговоры о регистрации в странах Африки российской вакцины «Спутник V», её поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом», — заявил Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия с весны 2020 года начала оказывать содействие африканским странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Нами были направлены медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, командированы специалисты и врачи. К предоставлению помощи энергично подключились и работающие на континенте российские бизнес-структуры», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканский центр по борьбе с заболеваниями заявил, что Африканский союз (АС) получит дополнительные 400 миллионов доз вакцины от COVID-19 для распределения их между странами континента. По оценкам экспертов, Африке потребуется 1,5 миллиарда доз вакцины, чтобы привить 60% её жителей.