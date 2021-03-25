Янгон, Мьянма, , 14:56 — REGNUM Работа кольцевой железнодорожной линии в столице Мьянмы возобновлена. Об этом 25 марта сообщает государственное телевидение Мьянмы.

При этом ранее железнодорожное сообщение в стране было почти полностью парализовано из-за массовых протестных акций и присоединения к ним работников железной дороги.

Также указывается, что полиции, военным и местным жителям пришлось расчищать и ремонтировать железнодорожные пути, которые пострадали от действий протестующих и убрать с них бетонные блоки, железные конструкции, старые рельсы, груды камней и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в общей сложности 96 граждан Индонезии решили немедленно покинуть Мьянму из-за продолжающихся после военного переворота демонстраций.