Янгон, Мьянма, 25 марта 2021, 14:56 — REGNUM Работа кольцевой железнодорожной линии в столице Мьянмы возобновлена. Об этом 25 марта сообщает государственное телевидение Мьянмы.
При этом ранее железнодорожное сообщение в стране было почти полностью парализовано из-за массовых протестных акций и присоединения к ним работников железной дороги.
Также указывается, что полиции, военным и местным жителям пришлось расчищать и ремонтировать железнодорожные пути, которые пострадали от действий протестующих и убрать с них бетонные блоки, железные конструкции, старые рельсы, груды камней и т.п.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в общей сложности 96 граждан Индонезии решили немедленно покинуть Мьянму из-за продолжающихся после военного переворота демонстраций.