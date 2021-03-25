Москва, , 14:52 — REGNUM Основной причиной роста поставок российской нефти в США является продолжающее действовать американское эмбарго против Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Значительная часть североамериканских НПЗ специализированы для переработки тяжелых сортов нефти, которую раньше поставлял Каракас.

В самих США такой нефти добывается мало, против Ирана, поставляющего схожие сорта, также действует эмбарго, поэтому именно российские поставки заместили выпавшие объёмы.

Другой причиной роста российских поставок стало прошлогоднее падение мировых цен на нефть. На этом фоне в США многие буровые, добывающие сланцевую нефть с высокой себестоимостью, были остановлены, что обеспечило спрос на нефтепродукты из других источников.

Судя по тому, что добыча в Штатах постепенно восстанавливается на фоне роста цен, в 2021 году нового роста поставок из России мы не увидим», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный объем импорта нефти и нефтепродуктов с 2011 года из России в США зафиксировали по итогам 2020 года, следует из данных американского минэнерго.

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