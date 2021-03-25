Гай, Оренбургская область, , 14:50 — REGNUM В Оренбургской области из Гайского детского дома в клинику Оренбурга в экстренном прядке эвакуирован 15-летний воспитанник, сообщает портал vgae.ru.

Подросток транспортирован на вертолете службой санавиации. У ребенка внутреннего кровотечение. Мальчика доставляют в Центр детской хирургии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбуржья в январе-феврале 2021 года служба санавиации провела эвакуацию восьми человек в клиники Оренбурга.

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