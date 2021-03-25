Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Россия и Китай не могут оставаться в тисках концепции многополярности, наши страны должны продолжить своё сплочение в действенный антизападный союз и расширять его, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 марта, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Как сообщалось ранее, Боррель по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что стороны обсудили «конфронтационное поведение» России и договорились о координации действий в отношении Москвы.

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« Решение США и Евросоюза координировать свои действия в отношении Москвы и разговоры о «возвращении трансатлантического альянса» США и ЕС подтверждают мою давнюю мысль о том, что в условиях очевидного сплочения Запада в навязывании своего господства всей нашей планете концепция многополярного мира работает именно в пользу Запада. Коллективный Запад обеспечивает свои интересы через взаимосвязь контролируемых им политик американизации, западнизации и глобализации (мысль Александра Зиновьева), и ему удобно было бы, чтобы те, кто противостоит ему, были разделены на многие полюса. Сам же Запад, как я уже сказал, сплочён и, более того, подтягивает к себе как коллективному целому различные страны, не входящие собственно в Запад. Одновременно он становится всё более агрессивным по отношению к своим противникам.