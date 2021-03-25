Вашингтон,
25 марта 2021, 14:49 — REGNUM Россия и Китай не могут оставаться в тисках концепции многополярности, наши страны должны продолжить своё сплочение в действенный антизападный союз и расширять его, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 марта, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Как сообщалось ранее, Боррель
по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что стороны
обсудили «конфронтационное поведение» России и договорились
о
координации действий в отношении Москвы.
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«Решение США и Евросоюза координировать свои действия в отношении Москвы и разговоры о «возвращении трансатлантического альянса» США и ЕС подтверждают мою давнюю мысль о том, что в условиях очевидного сплочения Запада в навязывании своего господства всей нашей планете концепция многополярного мира работает именно в пользу Запада. Коллективный Запад обеспечивает свои интересы через взаимосвязь контролируемых им политик американизации, западнизации и глобализации (мысль Александра Зиновьева), и ему удобно было бы, чтобы те, кто противостоит ему, были разделены на многие полюса. Сам же Запад, как я уже сказал, сплочён и, более того, подтягивает к себе как коллективному целому различные страны, не входящие собственно в Запад. Одновременно он становится всё более агрессивным по отношению к своим противникам.
Именно поэтому Россия и Китай не могут оставаться в тисках концепции многополярности. Самостоятельность — это благо, но та реальность, о которой я сказал выше, не оставляют, на мой взгляд, выбора ни Москве, ни Пекину, который оказался сегодня объектом такого же военно-политического, экономического и идеологического давления. Наши страны должны продолжить своё сплочение в действенный антизападный союз, расширять его ряды, укреплять потенциал тех стран, которые войдут в него. Одновременно Россия и Китай вынуждены будут работать на всесторонний подрыв позиций и возможностей собственно Запада и его сателлитов, — отметил Михаил Демурин.