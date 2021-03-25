Ньон, Швейцария, , 14:49 — REGNUM Матч между сборными России и Словении по футболу будет обслуживать бригада арбитров из Италии. Об этом 25 марта сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным арбитром матча будет Марко Ди Белло. Помогать ему будут лайнсмены Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервным судьёй назначен Даниэле Довери.

Встреча состоится 27 марта. Ранее сборная России обыграла команду Мальты со счётом 3:1, а сборная Словении победила Хорватию — 1:0.

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