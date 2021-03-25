Москва, , 14:48 — REGNUM Самоотдача деятелей культуры в период пандемии привела к тому, что организации и коллективы сферы культуры успешно прошли испытания 2020 года. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Наделённые высшим творческим даром, вы — во всяком случае так мы со стороны смотрим — не мыслите себя без созидания. Отдаёте все свои силы, таланты и любовь избранному делу и людям. Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией», — заявил Путин.

«Понимая все сложности, с которыми столкнулись наши музеи, библиотеки, концертные и сценические площадки, государство делало всё, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры. И в том числе то, что в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, а обрела новые формы и воплощения — безусловно, в этом прямая ваша заслуга», — указал президент.