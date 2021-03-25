Токио, , 14:48 — REGNUM Японская анимационная студия Wit Studio, наиболее известная по аниме-сериалу «Атака Титанов», выпустила короткометражный мультфильм, выполненный в технике покадровой анимации. Об этом 25 марта сообщает издание Kotaku.

Мультфильм называется Candy Caries, он был опубликован на официальном YouTube-канале студии. За сутки с момента публикации ему удалось набрать больше 19 тыс. просмотров.

Напомним, анимационная студия Wit Studio была основана в 2012 году. Помимо «Атаки титанов», она выпустила такие популярные аниме как «Сага о Винланде», Great Pretender и «Невеста чародея».

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