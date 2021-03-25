Минск, , 14:48 — REGNUM «События в Белоруссии вокруг президентских выборов поданы группой стран Запада как нарушения прав человека. Совет ООН является инструментом продвижения этой позиции», — заявил 24 марта постпред Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, комментируя принятую Советом по правам человека ООН резолюцию по нарушениям прав человека в Белоруссии.

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В опубликованном на сайте МИД Белоруссии интервью Абразевича отмечено, что «Белоруссия благодарна государствам, которые не поддерживают антибелорусскую инициативу ЕС и не голосовали за резолюцию». Критикуя Евросоюз, белорусский чиновник представил коллег как содержанок Евросоюза, заявив: «Послы отдельных стран откровенно признаются в беседах тет-а-тет в том, что ЕС перед каждым важным для него голосованием выкручивает им руки, угрожая лишить финансовой помощи. Мы особенно благодарны за принципиальность и честность тем странам, которые проголосовали против резолюции: России, Китаю, Венесуэле, Кубе, Филиппинам, Боливии и Эритрее».

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«Белоруссиь оценивает принятие очередной резолюции СПЧ ООН как необоснованное внимание к нашей стране, искусственно навязанное Совету группой западных стран. Правительство не считает себя связанным положениями этой резолюции. Более того, резолюция по Белоруссии принята в нарушение полномочий Совета, определенных соответствующей резолюцией вышестоящего органа — Генеральной Ассамблеи ООН. Говорить о позиции СПЧ ООН, как и о его самостоятельной роли, бессмысленно, поскольку в реальной жизни решения ООН — это отражение расклада сил между доминирующими большими странами и поддерживающими их средними и меньшими государствами», — добавил Амбразевич.

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При этом представитель официального Минска признал негативные последствия принятия ООН новой резолюции и возложил на Запад ответственность за длящийся второй год кризис в Белоруссии. Амбразевич сказал: «С точки зрения воздействия на интересы Белоруссии, например, в отношениях с международными финансовыми учреждениями, нынешняя резолюция СПЧ не прибавит ничего нового к набору тех решений, которые уже продавлены Западом в ООН ранее. Для тех, кто хочет разобраться глубже, отмечу, что нынешняя резолюция СПЧ ООН — это очередной политический документ, не имеющий обязательной юридической силы для членов ООН. Как бы ни комментировали это решение его соавторы или белорусские оппозиционные активисты, по сути, нынешняя резолюция — это более детализированное, чем предыдущие, поручение Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека за деньги Запада выполнить волю западных правительств по отслеживанию ситуации в Белоруссии и поддержанию белорусского вопроса в поле зрения ООН. К сожалению, акт принятия резолюции является прямым подстрекательством со стороны Евросоюза наиболее радикальных протестующих. Таким образом, ЕС продолжает нести ответственность не только за поддержку беспорядков в 2020 году, но и за вклад в дестабилизацию внутриполитических процессов в Белоруссии сегодня, что еще более ухудшит имидж Евросоюза в глазах большинства членов белорусского общества.

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