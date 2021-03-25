Ульяновск, , 14:48 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении директора строительной организации, которого обвинили в строительстве дома для детей-сирот с многочисленными дефектами. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстанет руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Речь идёт о государственном контракте по строительству многоквартирного дома для детей-сирот в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района. Правоохранители считают, построенный дом «был непригоден для проживания из-за многочисленных существенных недостатков».

«Стали выявляться многочисленные дефекты и их несоответствие техническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Согласно экспертному заключению, нормальная эксплуатация дома при его текущем техническом состоянии невозможна, стоимость устранения дефектов сравнима со стоимостью нового строительства», — говорится в сообщении.

Ущерб оценён следствием в 17 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области поддержали продление срока выплаты компенсации за коммунальные услуги для детей-сирот и других категорий граждан. На выплату компенсаций в региональном бюджете предусмотрено 173,4 млн рублей, их могут получить 11 тыс. жителей.

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