Челябинск, , 14:48 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя. Ему вменяют попытку дать взятку полицейскому, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, это произошло на территории города Сатка в январе. Размер взятки составил 50 тыс. рублей, а взамен гражданин надеялся избежать привлечения к ответственности за сбыт наркосредств.

Полицейский отказался от денег и сообщил своему руководству. Теперь уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.