Сухум, , 14:52 — REGNUM Министры культуры России и Абхазии Ольга Любимова и Гудиса Агрба на встрече в Москве подписали план сотрудничества на 2021 год. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба минкульта Абхазии.

«Мы с особым вниманием относимся к развитию и углублению культурного взаимодействия. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в прошедшем году, нам удалось реализовать ряд совместных проектов», — сказала на церемонии подписания плана Любимова.

Она также рассказала про успешную реализацию в прошлом году онлайн-проекта «Дни культуры без преград». В текущем году в этот проект приглашаются представители Абхазии.

Сообщается, что Агрба поблагодарил российского министра за поддержку в проведении культурных мероприятий в Абхазии. Он выразил надежду, что в 2021 году получится реализовать все запланированные мероприятия.