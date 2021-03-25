Москва, 25 марта 2021, 14:45 — REGNUM Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы улучшит доступность более сотни точек притяжения, сообщил вице-мэр города Андрей Бочкарёв.
По его словам, появление линии позволит значительно экономить время на поездках между районами, в которых находится множество точек притяжения — спорткомплексов, театров, музеев, парков.
«В зоне влияния Большого кольца расположено более 35 парков и прогулочных зон, в том числе любимые москвичами «Сокольники», «Коломенское», усадьба «Воронцово» и другие», — сказал заместитель мэра.
В качестве примера он назвал уже открытую станцию БКЛ «ЦСКА», которая обеспечила доступ к различным точкам притяжения — дворцу спорта «Мегаспорт», объектам ЦСКА. Бочкарёв уверен, что когда линия замкнётся, москвичам станет значительно удобнее планировать маршруты.