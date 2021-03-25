Киев, 25 марта 2021, 14:50 — REGNUM Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) расценивает незаконные обыски в её офисе как проявление борьбы властей с инакомыслием. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 25 марта на официальном сайте политсилы.
В пресс-службе ОПЗЖ отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора вломились в офис, в котором находятся приёмные семи депутатов Верховной рады. Организация «Украинский выбор», по делу которой проводились обыски, в данном помещении отсутствует.
В ОПЗЖ отметили, что власти Украины проводят репрессии в отношении единственной парламентской оппозиционной силы.
Напомним, ранее в СБУ подтвердили факт проведения обыска по делу общественной организации «Украинский выбор», связанной с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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