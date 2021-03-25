Уфа, , 14:45 — REGNUM Средства на рекультивацию производственной площадки бывшего ОАО «Уфахимпром» могут быть выделены Башкирии уже в 2021 году. Об этом 25 марта сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, отвечая на вопросы депутатов госсобрания региона после выступления в парламенте республики о результатах работы органов власти в прошлом году.

«Вопрос на самом деле запущенный. Большая проблема для Уфы, 148 га находятся под шламонакоплениями. Это является экологической проблемой для наших жителей», — передает слова Назарова пресс-служба госсобрания региона.

Он также сообщил, что для решения этого вопроса нужно разработать проект, который оценивается примерно в 100 млн рублей. Работа над этим проектом идет в рамках республиканского проекта «Чистая страна», пояснил он.

«Мы провели ряд переговоров с нашими федеральными коллегами. Есть основания утверждать, что уже в ближайшее время, возможно, в этом году будет выделена первая крупная сумма для решения этой проблемы», — сообщил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на воспроизводство лесов в Башкирии в 2021 году предусмотрено свыше 160 млн рублей.