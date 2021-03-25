Москва, , 14:40 — REGNUM Деятели культуры и искусства пользуются особенным уважением в России. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры.

«Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной, да и личной жизни. И к представителям этой сферы — литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений — у нас в стране всегда было и остаётся особо уважительное, я бы сказал трепетное отношение», — заявил Путин.

«Во многом это продиктовано теми особыми качествами, которые отличают и объединяют вас, людей искусства», — подчеркнул он.