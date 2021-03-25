Ставрополь, , 14:40 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано три случая летального исхода пациентов ковидных госпиталей. Это наименьший показатель за последние несколько недель. Общее число скончавшихся от опасной инфекции достигло 1206 человек, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки был подтвержден диагноз COVID-19 еще у 107 пациентов. А общее число носителей коронавируса достигло в крае 49 894 человек.

Выздоровели за все время пандемии 46 773 жителя Ставрополья, в том числе 113 — за прошедший день. В настоящее время число «активных» больных составляет в крае 1915 человек.

«Лечение в стационаре получают 1317 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 158 — в тяжелом состоянии, в том числе 37 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 541 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Соблюдают самоизоляцию на дому и находятся под медицинским наблюдением в стационарах 7609 человек», — сообщили в минздраве региона.