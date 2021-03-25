Москва, , 15:17 — REGNUM Бывшая жена рэпера Guf, певица Айза сменила фамилию. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 25 марта.

Блогер Айза во второй раз взяла фамилию её первого мужа Алексея Долматова. В паспорте певица поставила подпись в виде сердца.

ИА REGNUM напоминает, что Айза Долматова (Анохина) — блогер, рэп-исполнительница и владелец сети салонов красоты «Ai Lab». С 2008 года по 2014 год была замужем за Алексеем Долматовым.

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