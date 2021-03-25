Москва, , 14:37 — REGNUM Рекордным поставкам российской нефти в США способствуют природные аномалии и санкции Штатов в отношении Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей шкоды управления финансами Валерий Корнейчук.

«Россия в 2020 году поставила в США около 196 млн тонн баррелей нефтепродуктов на сумму порядка $8 млрд. В 2020 году это количество соответствовало 7% от общих поставок нефти и нефтепродуктов в США, показав десятикратный рост за последнее десятилетие.

Объемы закупок нефтепродуктов составили порядка 538 тыс. баррелей в сутки. Это восьмое место по объему поставок нефти в США. По сравнению с прошлым 2019 годом, поставки из России выросли на 3,5%.

Причина такого резкого увеличения поставок чисто экономическая: российское топливо было выгоднее других предложений, поэтому импортеры из США и увеличили его закупку.

Кроме того, на поставки оказало влияние и сокращение добычи как в странах ОПЕК, так и уменьшение объемов импортируемой нефти из Саудовской Аравии.

Импорт российской нефти марки Urals заменил также поставки тяжелой нефти из Венесуэлы из-за наложенных на эту страну американских санкций. Особенно США увеличили закупки российского мазута. Его используют для работы установок по производству бензина.

Растущий интерес американских производителей к российской нефти противоречит доктрине энергетической безопасности США. Новый президент США Джо Байден является сторонником «зеленой энергетики», с программой наращивания которой он пришел в Белый дом.

Однако недавние события зимы 2021 года и природные катаклизмы в американских штатах, особенно в штате Техас, который был объявлен зоной национального бедствия, показали полную неспособность проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обеспечить устойчивость работы промышленных предприятий и систем обогрева и энергообеспечения жилых домов в отличие от традиционной нефтегазовой энергетики.

В 2021 году экспорт нефтепродуктов из России в США может увеличиться еще на 5% и достичь величины в $9 млрд. Причина — «вливание» в экономику США $1,9 трлн экономической помощи.

Это нужно для выхода из кризиса, вызванного пандемией, и рост спроса на высоковязкую российскую нефть как замещение нефти из Венесуэлы и Ирана, традиционных поставщиков этого сорта нефтепродуктов, в связи с введенными в их адрес санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее десятилетие Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США и в 2020 году она занимала 7% импортного рынка страны.

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