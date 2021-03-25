Минск, , 14:37 — REGNUM «22 марта 2021 г. рейтинговым агентством «Стэндард энд Пурс» проведена очередная оценка суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь, по результатам которой долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте остались без изменений на уровне «B», сохранив «негативный» прогноз», — сказано в опубликованном 24 марта сообщении министерства финансов Белоруссии.

«Сохранение негативного прогноза отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту. Рейтинги сдерживаются уязвимыми позициями платежного баланса и бюджета, а также ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики», — сообщили белорусские чиновники.

Они также сослались на неназванных аналитиков, считающих, что постсоветская республика может столкнуться с проблемой доступа к иностранным рынкам капитала из-за санкций Евросоюза, неустойчивых настроений в отношении развивающихся рынков и неопределенных экономических перспектив — в том числе из-за пандемии.

Минфин Белоруссии сообщил также, что S&P прогнозирует рост белоруской экономики в 2021 году на 0,5%. Напомним, по утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу ВВП постсоветской республики должен вырасти на 1,8%.

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