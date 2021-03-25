Москва, , 14:45 — REGNUM Вмешательство Брюсселя во внутренние дела ближайших союзников Москвы, экономическое и информационное давление не позволили нормализовать отношения между Россией и ЕС. Об этом говорится обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности в 2020 году, опубликованном 25 марта МИД России.

Так, оздоровить отношения с ЕС помешала увязка Брюсселем вопроса о нормализации двусторонних связей и урегулирования конфликта на востоке Украины. ЕС вмешивался во внутренние дела ближайших союзников России, наращивал пропагандистское и экономическое давление на Москву.

«Россия была вынуждена адекватно и соразмерно реагировать на эти недружественные действия», — отметили в МИД.

Вместе с тем между Россией и ЕС продолжались контакты на высшем и высоком уровне. В их числе — личная встреча российского президента Владимира Путина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, а также личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Сотрудничество с ЕС в торговле и экономике в МИД назвали «страховочной сеткой». Товарооборот Россия-ЕС упал в 2020 году на 21,3% — до $218,8 млрд. При этом доля ЕС во внешней торговле России составила 38,5%.

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