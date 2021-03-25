Салехард, , 14:35 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Из них девять зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 25 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 марта 37 850 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 358 человека, 406 пациентов с COVID-19 скончались.