Ульяновск, , 14:35 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 106 и 100. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 марта, всего в Ульяновской области официально выявлено 50 222 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 100.

Победили болезнь 46 842 пациента, доля выздоровевших составила 93,27%. Из них за последние сутки вылечились 106 пациентов. В настоящее время 2445 человек лечатся от COVID-19.

Кроме того, в Ульяновской области за последние сутки умерли два пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 935 жителей.