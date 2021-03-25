Москва, 25 марта 2021, 14:34 — REGNUM В администрации президента России не располагают информацией о том, будет ли Россия продвигать на внешний рынок вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром «Вектор». Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он предложил задать этот вопрос производителям препарата. По словам официального представителя Кремля, перспектива такого продвижения зависит и от производственных мощностей, и от «потенциала по масштабированию производства».
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта журнал «Инфекция и иммунитет» опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», которые подтверждают её безопасность и иммунологическую эффективность.