Белгород, , 14:35 — REGNUM Тела двух человек обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в селе Гостищево Яковлевского городского округа Белгородской области. Погибли 72-летняя хозяйка дома и её 33-летний сын, сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Огонь вспыхнул 24 марта в около 00:55 в доме по улице Больничной. Пожарным потребовалось 2,5 часа на полную ликвидацию возгорания. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, пенсионерка и её сын пострадали от отравления угарным газом.

В СК начали доследственную проверку, назначен комплекс судебных экспертиз, который позволит установить очаг возгорания и причину гибели двух человек.