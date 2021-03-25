Ханой, , 14:39 — REGNUM Видеозапись в социальных сетях, на которой запечатлена туристка из России, убирающая мусор на пляже крупнейшего острова Вьетнама — Фукуоке, набрало более 2,4 миллиона просмотров. Об этом 25 марта сообщает вьетнамская интернет-газета E.vnexpress.net.

Уточняется, что 27-летняя Соня Ф. во время посещения пляжа Онг Ланг, обнаружив, что на нем много мусора, решила его собрать.

«Я действительно забочусь о природе и окружающей среде. Я всегда собираю мусор, когда хожу на пляжи», — приводит ее слова издание.

Также она рассказала, что к ней после этого присоединились местные жители. При этом отмечается, что поступок российской туристки не остался незамеченным и к ней 23 марта позвонил генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации защиты природы и окружающей среды Фам Ван Сон, который похвалил ее «обнадеживающие» действия по повышению осведомленности общественности об охране окружающей среды.