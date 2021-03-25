Красногорск, , 14:35 — REGNUM Реализация подержанных легковых автомобилей в Подмосковье сократилась в феврале 2021 года на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает 25 марта агентство «Автостат».

Всего в прошлом месяце в Московской области было реализовано 20,3 тыс. легковых машин с пробегом.

Среди проданных на вторичном рынке Подмосковья в феврале машин были 657 экземпляров Ford Focus, 565 единиц KIA Rio и 543 модели Hyundai Solaris, а также 386 Skoda Octavia и 328 Volkswagen Polo.

Кроме того, в прошлом месяце на вторичном авторынке Московской области были проданы: Opel Astra (318 ед.), LADA 2114 (291 ед.), Renault Logan (283 ед.), Volkswagen Passat (280 ед.) и Toyota Camry (277 ед.).

Напомним, в Москве по итогам февраля 2021 года было продано 20,8 тыс. подержанных легковых машин — на 3,1% больше, чем в феврале прошлого года.

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