Норильск, Красноярский край, , 14:30 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края 24-летний мужчина обвиняется в совершении преступления террористической направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности») было возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из краевого УФСБ.

Установлено, что норильчанин, одобряющий деятельность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разместил в соцсети фотоснимки и комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. В декабре 2020 года мужчина посредством мессенджера склонял малознакомую девушку к участию в преступлении террористической направленности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Новоуральска Свердловской области отдан под суд за публичное оправдание терроризма.

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